Parlamentar participa da entrega de Camionete no distrito de Jacinópolis

Veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 180 mil.

“Com muita alegria, para mim é uma honra”, assim disse o deputado Adelino Follador (União), ao participar da cerimônia de entrega de uma camionete da marca para o Posto de Saúde do distrito de Jacinópolis, município de Nova Mamoré, na segunda-feira (27). Os recursos para compra do veículo foram liberados por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado Adelino, atendendo ao pedido do administrador do distrito, Joaldo Silva, no valor de R$ 180 mil.

O prefeito, Marcélio Brasileiro (União), agradeceu ao deputado por mais esta importante ajuda ao distrito de Jacinópolis, lembrando que o parlamentar também destinou recursos para o município comprar tubos para serem instalados em pontos críticos e substituição de pontes e na recuperação das estradas vicinais.

Estavam presentes os servidores da UBS, populares, prefeito Marcélio Brasileiro, secretário Municipal de Saúde, Arildo Moreira, vice-prefeito, Sérgio Bermond, e o diretor da unidade, Nelson de Oliveira.

Texto e foto: Assessoria