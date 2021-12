Passageiros de voo desviado dormem nos bancos do aeroporto por falta de vagas em hotéis de Porto Velho

Vários passageiros da Latam precisaram dormir nos bancos do aeroporto de Porto Velho, na manhã deste sábado (4), após um voo da Latam ser desviado.

O voo da empresa, o LA3668, havia saído de Guarulhos (SP) na noite de sexta-feira (3) e deveria pousar às 2h50 deste sábado em Manaus. No entanto, por causa de condições meteorológicas adversas no aeroporto da capital amazonense, a aeronave alternou o pouso para Porto Velho.

Segundo Norcirio Queiroz, que estava no voo, a situação ficou crítica depois que os passageiros desembarcaram na capital de Rondônia, às 4h10, e descobriram que o próximo embarque só iria acontecer às 19h deste sábado.

Por causa do longo tempo de espera, a companhia precisaria levar os clientes a um hotel, mas Norcirio afirma que isso não aconteceu de forma imediata.

“Isso é revoltante, uma senhorinha de idade que viajou a madrugada toda jogada nas cadeiras porque a Latam não quer pagar hotel. A funcionaria falou que ter vaga em hotel tem, mas alguns não aceitam as normas de pagamento, daí a gente vê umas barbaridades dessas, absurdo”, escreveu o passageiro na madrugada.

Na manhã deste sábado, Norcirio afirmou ao g1 que poucos passageiros haviam sido levados para hotéis, pois os estabelecimentos que tinham vagas que não eram conveniados com a Latam.

“Chegamos aqui 4h. ‘Liberaram’ o café lá para 9h30. A guerra agora é a van pra ir ao hotel. Os atendentes simplesmente sumiram depois do almoço e não temos como ir pro hotel. A Latam foi meio confusa nas orientações então tinha gente que não sabia o que fazer”, contou à reportagem, por volta de 11h.

Norcirio diz que só foi colocado em hotel após o meio-dia. “Depois de muita espera, conseguimos pegar a vir pro hotel de táxi, pago pela Latam. Fiz check-in às 12h10, somente, sendo que chegamos às 4h em Porto Velho”, desabafou.

Outros passageiros do mesmo voo também reclamaram sobre a demora da empresa para levar os clientes ao hotel.

“Relato de descaso total! Voo LATAM 3668 GRU-MAO, por motivos operacionais não pousou em Manaus as 02h40h, sendo encaminhado para Porto Velho. A Latam informa que o próximo voo será as 19h e não tem hotel na cidade para acomodar os passageiros”, escreveu Reginaldo Motta, no Twitter.

O que diz a Latam?

Na tarde deste sábado, a empresa informou que todos passageiros já foram reacomodados e que eles seguirão viagens às 19h40 deste sábado (leia abaixo).

“A LATAM Airlines Brasil informa que, devido às condições meteorológicas adversas no aeroporto de Manaus no início deste sábado (4/12), fato totalmente alheio ao controle da empresa, precisou alternar o pouso do voo LA3668 (São Paulo/Guarulhos-Manaus) para o aeroporto de Porto Velho, onde pousou em total segurança às 4h10 (hora local). Todos os passageiros serão reacomodados no voo LA9000 (Porto Velho-Manaus) de hoje, programado para decolar às 19h40.

A companhia esclarece que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros e que, até as 11h deste sábado, todos já foram acomodados em hotéis de Porto Velho de acordo com a disponibilidade da rede hoteleira local.

A LATAM ressalta ainda que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas ações visam garantir uma operação segura”.

G1