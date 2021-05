Passagem do transporte coletivo a R$ 1 começa na segunda-feira (10) em Porto Velho

O prazo para a tarifa gratuita do transporte coletivo encerra no próximo domingo (9) em Porto Velho. A partir de segunda-feira (10), será cobrado R$ 1 pela passagem, segundo informou a prefeitura.

Esse preço é válido somente para os pagamentos feitos com o cartão ComCard. Caso o morador realize o pagamento em dinheiro, o valor cobrado será o da tarifa cheia, R$ 4,05.

A diminuição no preço da passagem do transporte coletivo começou em 10 de abril deste ano, através de subsídios da prefeitura. A tarifa começou com gratuidade e terá um aumento progressivo até o mês de dezembro:

Preço da passagem do transporte coletivo em Porto Velho

Período Preço da passagem com ComCard 10/04 até 09/05 Gratuito 10/05 até 09/08 R$ 1 10/08 até 09/11 R$ 2 10/11 até 31/12 R$ 3

Fonte: Prefeitura de Porto Velho

Em janeiro de 2022 o preço volta à tarifa cheia, de R$ 4,05.

ComCard

Para pagar menos na passagem de ônibus o morador precisa utilizar o ComCard. O cartão pode ser adquirido no auditório da Emater, localizado na avenida Farquar, 3055, no bairro Panair. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h.

É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Estudantes, idosos e pessoas com deficiências devem apresentar o documento comprobatório da situação de cada um.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1