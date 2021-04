Passagem do transporte coletivo será gratuita durante um mês em Porto Velho

A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que reduz o valor da passagem do transporte coletivo para R$ 1 a partir de maio. Entre os dias 10 de abril e 9 de maio a passagem será gratuita.

Para garantir a tarifa ao usuário com valores menores, a prefeitura prevê repassar até R$ 6 milhões em subsídio. A redução prevista no projeto de lei deve durar até o fim de 2021, com aumento gradativo da tarifa mês a mês, até o retorno da tarifa normal, conforme tabela abaixo.

Tarifa proposta para o transporte coletivo de Porto Velho até dezembro de 2021

Meses Valor Maio, junho e julho R$ 1 Agosto, setembro e outubro R$ 2 Novembro e dezembro R$ 3

Fonte: Prefeitura de Porto Velho

Segundo a prefeitura, os novos valores são válidos apenas para pagamentos com o cartão eletrônico COM Card. Se o usuário pagar com dinheiro em espécie, a passagem continuará no valor atual, que é de R$ 4,05.

Conforme o projeto, o objetivo da medida é permitir a continuidade e manutenção do serviço e o reequilíbrio econômico-financeiro da empresa concessionária do transporte coletivo urbano, que sofre com a baixa demanda de usuários.

O documento enviado aos vereadores relata que o número de passageiros que usam o serviço é significativamente menor que o previsto na licitação e no contrato firmado. Com isso, a empresa buscou a Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), que entendeu como necessário o reequilíbrio das contas.

Conforme a Câmara Municipal, o projeto de lei foi votado na terça-feira (6) e aprovado por maioria absoluta.

