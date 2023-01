PCRO inicia 2023 com Operação para elucidar mortes no Bairro Primavera, em Ji-Paraná

Na manhã desta quinta-feira (05/01/23) a Polícia Civil do estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra Vida (Delegacia de Homicídios) de Ji-Paraná, deflagrou ação ostensiva denominada OPERAÇÃO SPRING objetivando cumprir três mandados de busca e apreensão em Ji-paraná.

A ação visou coletar provas para elucidação de homicídios ocorridos no bairro Primavera, em Ji-paraná, no ano de 2022. Nas buscas foram encontrados dois revólveres de calibre .38, em poder de dois investigados, os quais foram autuados em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Além disso foram recolhidas munições e vários objetos de procedência duvidosa.



OS FATOS INVESTIGADOS

O homicídio que vitimou Dinailda F. F., também conhecida em vida como “Mudinha”, ocorreu em novembro de 2022, no período noturno, no bairro Primavera em Ji-paraná. Na ocasião, um carro de cor prata a capturou na rua enquanto andava e a levou para local ermo, onde ela foi executada com três tiros de revólver calibre .38, e ali foi abandonado o cadáver.

Já o homicídio que vitimou Marcia A. S. L., amiga muito próxima e testemunha ocular do homicídio de Dinailda, ocorreu na última semana de dezembro de 2022, também no bairro Primavera em Ji-paraná, sendo que ela foi executada também com revólver de calibre .38.

Além desses, vários outros homicídios ocorreram no bairro Primavera em Ji-paraná no decorrer do ano 2022, sendo alguns deles também perpetrados com revólver de calibre .38.

