Pedidos de asilo nos EUA se multiplicam e atingem marca recorde

Cerca de 1,6 milhão de pedidos de asilo estão esperando resposta nos tribunais de imigração dos EUA. Esse é o maior número acumulado já registrado, de acordo com os dados federais disponibilizados. O Brasil é uma das principais nacionalidades que pede asilo aos americanos.

Segundo o levantamento da rede americana CNN, os tribunais de imigração sofreram com o aumento exponencial de pedidos. Para fins de comparação, em 2012 cerca de 100 mil casos estavam pendentes no fim do ano.

“Desde então, apenas nos primeiros dois meses do ‘ano fiscal’ de 2023 (outubro e novembro de 2022), o acúmulo de pedidos de asilo aumentou em mais de 30.000 novos casos e agora totaliza 787.882”, afirmou a câmara de compensação para a rede americana.

Imigrante venezuelana espera em barraca na região de Matamoros, no México — Foto: Fernando Llano/AP



Segundo o grupo Syracuse, os requerentes são de 219 países, a maioria vindos do Brasil, Guatemala, Venezuela e Cuba.

Flórida e Massachusetts estão entre os estados com maior crescimento de casos de asilo.

De acordo com o Syracuse, o tempo médio de espera para julgamento desses casos é de 4 anos e 3 meses. O que mais demora é o tribunal de Omaha, no Nebraska, onde a média chega a atingir 5 anos e 11 meses.

Enquanto estão sob processo de asilo, os requerentes podem permanecer nos EUA, diferentemente dos imigrantes ilegais que podem sofrer com deportação.

G1