Pepita de ouro em foto viral não foi encontrada na Amazônia, e sim na Austrália?

Circula pelas redes sociais uma foto de uma pepita de ouro gigante que supostamente teria origem na Amazônia. A legenda diz que a Polícia Federal teria impedido que uma ONG transportasse essa peça para fora do país. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“Foto rara de uma ‘girafa’ da floresta amazônica salva pela PF. Ela estava de posse de uma ONG, sendo transportada para fora do país… Esses tipos de ‘bichos’ são os que mais preocupam os organismos internacionais que têm ONGs na Amazônia…”

Imagem publicada no Facebook, até as 19h do dia 7 de maio, havia sido compartilhada por cerca de 106 pessoas

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A pepita que aparece na foto não foi encontrada pela Polícia Federal e nem estava em posse de uma Organização Não Governamental (ONG). Na verdade, a peça foi encontrada no estado de Vitória, no sudeste da Austrália, em 2016, especificamente em uma região chamada de “triângulo dourado”. A foto original, com a imagem da pepita sobre uma balança, foi publicada pelo portal australiano ABC News.

Na ocasião, um garimpeiro encontrou o objeto de 4,1 quilos enterrado a 30 centímetros da superfície. Naquele mesmo ano, o jornal O Globo também publicou o ocorrido.

Essa informação também foi verificada pelo Aos Fatos.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Lupa