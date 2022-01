Pequim manterá status de emergência por Covid-19 às vésperas da Olimpíada de Inverno

A capital chinesa, Pequim, pediu que todos seus distritos locais mantenham “modo de emergência total”, no momento em que a cidade continua relatando novos casos locais de coronavírus menos de duas semanas antes do começo dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Um total de 27 casos sintomáticos transmitidos dentro da cidade foram confirmados, além de cinco portadores assintomáticos da doença descobertos em Pequim desde 15 de janeiro. As informações foram dadas por Pang Xinghuo, da autoridade de controle de doenças da cidade, em uma entrevista coletiva neste sábado.

A cidade de Harbin, no nordeste do país, conduzirá um exercício para testar sua população de quase 10 milhões de pessoas para Covid-19 a partir de segunda-feira, embora não tenha tido nenhum caso recente, em uma medida que classificou como preventiva, antes do longo feriado do Ano Novo Lunar.

O governo municipal disse, em sua conta oficial no WeChat, que tomou a decisão porque o feriado de uma semana, que oficialmente começa em 31 de janeiro, é um período de muitas viagens no país.

Cidades ao redor da China impuseram restrições mais duras nas últimas semanas para tentar controlar novos surtos de Covid-19, tarefa que ganhou mais urgência no momento em que Pequim se prepara para sediar as Olimpíadas de Inverno no começo do próximo mês.

G1