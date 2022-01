Perfil falso simula live do cantor Gusttavo Lima para aplicar golpes em usuários do Facebook?

Circula pelas redes sociais uma suposta transmissão ao vivo do cantor sertanejo Gusttavo Lima. No vídeo, Lima conversa com várias personalidades, entre elas o cantor César Menotti e o humorista Tom Cavalcante. A legenda da publicação, publicada por um perfil sem verificação com o nome e a foto de Lima, diz que o cantor está distribuindo recompensas para quem estiver assistindo. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa​:

“EU. gusttavo lima, vou compartilhar presentes para vocês com base no seu mês de nascimento, siga as instruções corretamente https://tinyurl.com/yc8dytpd

Janeiro __ $̲ 1̲0̲.̲0̲0̲0̲

Fevereiro___ $ 1.000

Março __ $̲ 9̲.̲0̲0̲0̲

Abril $ 7.000

Maio _$6.000

Junho _ $ 8.000

Julho__ $ 7.000

Agosto _ $̲ 1̲0̲.̲0̲0̲0̲

Setembro _$6.000

Outubro _ $ 5.000

Novembro __ $ 5.000

Dezembro _ $̲ 9̲.̲0̲0̲0̲

ENORME SUPRESSÃO $ 1.000.000 para 70 vencedores”

Legenda de post publicado no Facebook que, até às 12h de 12 de janeiro de 2022, tinha 14 mil compartilhamentos

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. O perfil que publicou os vídeos não tem relação com o cantor e a suposta distribuição de presentes é, na verdade, um golpe para roubar dados pessoais. Em nota enviada por e-mail, a assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima informou que ele não está realizando sorteio de lotes, cartões presente ou qualquer tipo de bens e serviços. A nota diz ainda que caso o artista decida realizar sorteios, estes serão previamente divulgados nas redes oficiais da Balada Music.

O perfil que realizou a transmissão ao vivo no Facebook utilizava uma imagem do artista e a foto de capa do último álbum lançado por Gusttavo Lima “Buteco in Boston” para dar credibilidade a publicação. Vídeos antigos do cantor — nos quais ele não faz nenhuma menção a prêmios — foram editados e transmitidos ao vivo junto com uma legenda que induz usuários do Facebook a clicar em um link e fornecer dados pessoais a golpistas. Essa estratégia é usada para que o golpe pareça mais crível.

Uma busca pelo Google por lives antigas do cantor mostra que as imagens compartilhadas são de 2020. Até a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo, aparece durante a gravação. Uma busca mostra que a live com a cantora foi realizada em março de 2020. Ela inclusive cita uma live realizada por Gusttavo Lima em março daquele ano na qual o artista arrecadou mais de R$ 100 mil toneladas de donativos para doar a instituições de caridade.

Além dessa gravação que foi usada durante a transmissão ao vivo, outros vídeos transmitidos também podem ser encontrados na internet. É o caso do momento da participação do atleta Felipe Franco e também do apresentador Tom Cavalcante, todas transmitidas em 2020.

O post apresenta padrões similares a outros golpes. Não mostra nenhum canal para os perfis oficiais do artista e apresenta erros de ortografia e concordância. Além disso, ao clicar em “registre-se” o usuário é levado a outra plataforma onde é exigido o preenchimento de alguns dados como nome completo, e-mail e data de nascimento. Nessa plataforma, contudo, o prêmio se torna um vale-compras da Nike — plataforma essa que não pertence ao site oficial da empresa.

Para não cair nesse tipo de golpe, é importante prestar atenção em alguns detalhes. Em primeiro lugar, artistas não costumam utilizar sites com erros de ortografia e nem fazer grandes sorteios em perfis não oficiais (sem o símbolo de verificação). Geralmente, quando fazem esse tipo de sorteio, eles usam seus sites próprios ou perfis oficiais em redes sociais, geralmente com verificação. Também é importante reparar na procedência dos links.

Nota:‌ ‌esta‌ ‌reportagem‌ ‌faz‌ ‌parte‌ ‌do‌ ‌‌projeto‌ ‌de‌ ‌verificação‌ ‌de‌ ‌notícias‌‌ ‌no‌ ‌Facebook.‌

‌LUPA