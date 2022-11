Pescadores localizam corpo de homem boiando no Rio Machado, em Ji-Paraná

Na tarde desta quarta-feira, dia 02, no Feriado dos Finados, pescadores que estavam no Rio Machado, próximo ao Areal Nazaré, em Ji-Paraná, localizaram o corpo de um homem boiando. A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram no local.

Durante os trabalhos de praxe, a Polícia Técnica constatou que a vítima se trata de um homem, aparentando ter entre 40 a 50 anos de idade, de cor pardo, com uma tatuagem do símbolo de “Yang” abaixo da nuca, barba rala e grisalha e faltando dois dentes da frente.

Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

