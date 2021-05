Pesquisa aponta que 2021 tem mais de meio milhão de famílias com dívidas em Rondônia

Segundo dados da Serasa Experian, o total de brasileiros com contas vencidas chegava a cerca de 63 milhões ao final de abril. Como resultado, em 2021, haverá 62.557.333 milhões de pessoas inadimplentes e agora endividadas.

Em abril daquele ano, o número total de devedores atingiu seu nível mais alto desde agosto de 2020, representando 39,5 por cento da população adulta. Houve um ganho de 0,2 por cento em abril de 2021 quando comparado a março de 2021.

Em termos de devedores, Rondônia é o quinto maior estado em termos de inadimplentes. Houve uma queda de 0,3 por cento em abril, com 549.252 (41,9 por cento) pessoas em Rondônia impossibilitadas de trabalhar.

O estado do Amazonas continua a dominar no norte com a maior porcentagem de pessoas que têm um nome sujo.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, os cortes nas ajudas do governo e a elevada taxa de desemprego são dois motivos que contribuem para a tendência de alta, que deve continuar nos próximos meses.

“Além desses fatores, a renda da população tem sido prejudicada pelo aumento dos juros e da inflação. As pessoas foram forçadas a priorizar os pagamentos, o que resultou em problemas não resolvidos ao longo da estrada ”, explicou.

Água, eletricidade, gás, finanças, fusão de bancos e cartões com empresas financeiras são os setores com os maiores aumentos na dívida acumulada. Esses foram os que mais aumentaram 0,7 ponto percentual entre março e abril deste ano.

Fonte: Mixrondonia