Pesquisa Datafolha aponta que 45% reprovam governo Bolsonaro e 24% aprovam

Segundo levantamento do instituto Datafolha divulgado no site do jornal “Folha de S.Paulo” nesta quarta-feira (12), o apoio do governo Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais, enquanto a reprovação do governo aumentou 1 ponto .

Por causa das restrições impostas pela pandemia Covid-19, a pesquisa entrevistou 2.071 pessoas por telefone nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro gira em torno de dois pontos.

De acordo com o Datafolha, 45% dos entrevistados consideraram o governo ruim ou péssimo, ante 44% na pesquisa anterior, realizada entre 15 e 16 de março.

As pessoas que consideravam o governo Bolsonaro sendo ótimo ou bom que eram de 30%, agora os números apontam 24% e aqueles que diziam regular eram 24% e agora são 30%, de acordo com o instituto Datafolha.

Confira os resultados da pesquisa:

Ótimo/bom: 24% (eram 30% no levantamento anterior)

24% (eram 30% no levantamento anterior) Regular: 30% (eram 24%)

30% (eram 24%) Ruim/péssimo: 45% (eram 44%)

45% (eram 44%) Não sabe: 1% (eram 2%)

Fonte: Mixrondonia