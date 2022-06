Pesquisa do IBGE sobre infraestrutura urbana começa a ser realizada em Rondônia

Começou hoje a Pesquisa Urbanística de Entorno de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em todo o país. Em Rondônia, 130 agentes censitários farão o levantamento.

A pesquisa faz parte do Censo Demográfico e tem como objetivo reunir dados sobre a infraestrutura urbana. Neste ano, três questões foram incluídas sobre a mobilidade urbana.

Os trabalhos serão realizados nas cidades até o dia 12 de julho, e serão verificados:

capacidade de circulação da via,

se a via é pavimentada,

existência de bueiro/boca de lobo,

iluminação pública,

pontos de ônibus/vans,

se há sinalização de ciclovia/ciclofaixa,

se há calçada,

presença de obstáculos na calçada,

existência de rampa para cadeirante e

sobre arborização.

De acordo com o instituto, na primeira fase não haverá abordagem aos moradores. As visitas aos domicílios começam apenas no dia 1º de agosto.

Os resultados dessa pesquisa vão fornecer dados para que os municípios saibam melhor das necessidades de cada local e possam assim concretizar políticas públicas mais eficientes.

G1