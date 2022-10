Pesquisa Ipec em RO aponta Bolsonaro com 50% e Lula com 35% das intenções de voto

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta quinta-feira (29) e encomendada pela Rede Amazônica revela os índices de intenção de voto para o cargo de presidente entre os eleitores de Rondônia. O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa no estado, com 50%, contra 35% do ex-presidente Lula (PT).

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 26 cidades rondonienses. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número RO‐05340/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR‐00532/2022.

Os resultados revelam mudanças em comparação com a pesquisa anterior, de 17 de setembro. Lula subiu nove pontos percentuais em relação à última rodada (26%), e agora tem 35%. Bolsonaro caiu oito pontos em comparação com a última pesquisa (58%) e agora tem 50% das intenções de voto.

Em outro patamar, Ciro Gomes (PDT) perdeu um ponto desde a última pesquisa, ficando com 4%, e permanece tecnicamente empatado com Simone Tebet (MDB), que cresceu um ponto, ficando também com 4%.

Veja o resultado da pesquisa estimulada:

Resposta estimulada e única, em %:

Jair Bolsonaro (PL): 50% (na pesquisa anterior, de 17/09, estava com 58%)

Lula (PT:) 35% (26% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 4% (5% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 4% (3% na pesquisa anterior)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)

Felipe d’Avila (Novo): 0% (0% na pesquisa anterior)

Léo Péricles (UP): 0% (não pontuou na pesquisa anterior)

Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 3% (2% na pesquisa anterior)

Não sabe/Não respondeu: 3% (4% na pesquisa anterior)

Os candidatos Constituinte Eymael (DC), Padre Kelmon (PTB) e Vera (PSTU) não pontuaram nesta pesquisa. Na pesquisa Anterior, os candidatos tinham 0%.

Veja o resultado da pesquisa espontânea:

Resposta estimulada e única, em %:

Jair Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 33%

Simone Tebet (MDB): 4%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União): 1%

Outros: 0%

Branco/nulo: 2%

Não sabe/prefere não opinar: 9%

Avaliação do governo Bolsonaro no estado

O Ipec também perguntou aos eleitores rondonienses como avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para 47% é bom ou ótimo e para 31%, ruim ou péssimo. Outros 22% dizem que o governo é regular e 1% não soube responder.

G1