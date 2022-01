Pesquisa mostra que material escolar está 31,56% mais caro que 2020

O levantamento feito pela Unir mostrou que a maior alta foi registrada na agenda do estudante (77,73%)

Em pesquisa enviada ao Rondoniaovivo, o Programa de Educação Tutorial (PET), do curso de Economia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), apontou um aumento de 31,56% nos materiais escolares mais pedidos nas listas em Porto Velho. Esse levantamento foi enviado, exclusivamente, ao Rondoniaovivo

Ainda segundo a pesquisa, entre os produtos verificados, 16 apresentaram aumento de preços bem elevados em relação a janeiro de 2020:

Agenda do estudante 96 fls (+ 77,73%), lápis grafite nº 2 (+ 76,92%), giz de cera (conjunto com 12 cores + 72,81% ), apontador com depósito (+ 71,43%), pasta (com aba e elástico + 69,91%), lápis de cor (com 12 cores + 69,25%), apontador simples (+ 68,85%), compasso escolar (+ 43,73%), estojo escolar (+ 43,54%), tesoura escolar (+ 39,36%), cola branca (90g + 35,8%), cola para isopor (40g + 30,23%) e lapiseira 5 mm (+ 25,6%).

Os preços “menos salgados” estão na régua escolar cristal (30cm + 17,25%), cartolina comum (+ 14,74%), borracha azul-vermelha (+ 3,09%), caneta esferográfica azul (+ 2,88%), tinta guache (+ 2,14%) e papel A4 (+ 1,18%).

O único produto que teve uma pequena queda foi o caderno capa dura com 240 folhas e 12 matérias, com menos 1,96%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 de dezembro a 09 de janeiro nas papelarias de Porto Velho.

