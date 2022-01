Pessoas com diabetes passam a ter atendimento prioritário em exames na rede privada de saúde em RO

Portadores de diabetes mellitus passaram a ter prioridade nos atendimentos em toda a rede privada de saúde no estado de Rondônia. A medida foi determinada pela lei de n° 529, sancionada na semana passada pelo governador Marcos Rocha.

Segundo a lei, todas os laboratórios da rede privada de saúde devem assegurar o atendimento prioritário aos portadores de diabetes durante a realização de exames que necessitem de jejum.

Testes de peptídeo C, glicemia, curvas glicêmicas, curvas insulinêmicas, tolerância à lactose, tolerância à glicose e absorção de xilose são alguns dos exames que exigem jejum dos pacientes.

A norma também indica que a prioridade de diabéticos “na fila de atendimento ou mesmo no agendamento de exames que necessitem que o paciente esteja em jejum se dará concomitante com pacientes gestantes, idosos e pessoas com deficiência”.

Diabetes é uma doença crônica caracterizada pela elevação da glicose no sangue e existem dois tipos:

Tipo 1 – É uma doença autoimune em que ocorre a destruição das células que produzem a insulina, ou seja, o pâncreas para de produzir insulina. Por ser autoimune, pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais frequente na infância ou adolescência. Como o organismo não produz a insulina, os diabéticos tipo 1 precisam injetá-la todos os dias como tratamento. Os sintomas comuns são: sede, emagrecimento importante, muito xixi, cansaço e fraqueza.

