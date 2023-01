PF cumpre mandados em RO e MG durante operação de combate ao tráfico ilegal de pessoas

x

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rondônia e Minas Gerais, na manhã de quinta-feira (19), durante uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) de combate ao tráfico de pessoas.

Segundo a PF, as investigações começaram em outubro de 2021, depois que o celular de um homem, preso em flagrante por tentar emitir passaporte de uma menor com documentação falsa, foi analisado.

Durante a análise, a polícia descobriu o envolvimento de outras pessoas no esquema de tráfico ilegal de pessoas para os Estados Unidos e da confecção de documentação falsa.

De acordo com a Polícia Federal, foi possível identificar os possíveis ‘coiotes’ – pessoas que possibilitavam a viagem ao exterior com o uso de documentação fraudulenta e além disso, as investigações também facilitaram a descoberta de outras pessoas que teriam se utilizado dos serviços.

A PF também revelou que, através das investigações, foi possível ver os indícios de migração ilegal de alguns investigados, “pois foi verificado o registro de saída do país sem identificação de deportação/retorno até os dias atuais”.

Ao todo, dois mandados foram cumpridos nos endereços dos suspeitos em Rondônia e um mandado foi cumprido em Minas Gerais.

Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e falsidade documental.

G1