PF desarticula contrabando de ouro feito em avião do AM para RO

x

Uma aeronave usada no contrabando de ouro foi apreendida durante a operação 79, iniciada nesta terça-feira (25) pela Polícia Federal (PF) e Polícia Civil em Rondônia.

A ação policial foi contra uma associação criminosa que fazia o transporte ilegal de ouro de avião de Japurá (AM) para o aeroporto de Porto Velho, sem plano de voo registrado na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Segundo a PF, a investigação contra a organização criminosa começou após a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptar um avião sem plano de voo no sul do Amazonas e ordenar seu pouso imediato. Ao revistar a aeronave foram encontrados várias barras de ouro.

Na ocasião do flagrante, o piloto do avião foi preso e os policiais iniciaram diligências e conseguiram identificar os demais criminosos envolvidos no contrabando de ouro.

Segundo a PF, foram cumpridos cinco ordens judiciais nesta terça-feira, sendo três mandados de busca e apreensão e duas ordens judiciais impondo cautelares diversas da prisão.

G1