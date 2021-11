PGE-RO divulga edital de concurso público com vagas para nível superior

O edital do concurso público para Procurador do Estado de Rondônia, foi divulgado pela Procuradoria Geral de Rondônia (PGE-RO) na última quarta-feira (10). Estão disponíveis cinco vagas, sendo quatro para ampla concorrência e uma para candidatos com deficiência, além de 30 vagas para formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 24.166,51.

As inscrições devem ser feitas através da internet (clique aqui), entre os dias 18 de novembro e 10 de dezembro. A taxa será de R$ 185,05.

A prova deve ser aplicada no dia 6 de fevereiro de 2022, em locais que ainda serão divulgados.

G1