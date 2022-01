Pimentense empata em amistoso preparatório

O Atlético Pimentense realizou o primeiro amistoso do time em preparação para o Campeonato Rondoniense 2021. A equipe empatou em 2 a 2 contra o Espigão FC. Os gols do CAP foram marcados por Alex Lenon.

Segundo o clube o confronto serviu para observação dos atletas de ambas as equipes para a competição.

O Pimentense encara o Porto Velho na primeira rodada do estadual dia 19 de fevereiro. O confronto marcará o duelo do bicampeão do Rondoniense com o detentor do título da Série B da competição.

GE