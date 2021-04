PM apreende mais de meio quilo de Maconha em Boca de Fumo, em Ji-Paraná

Durante um patrulhamento de rotina, no começo da noite desta terça-feira, dia 07, uma Guarnição da Força Tática, mais conhecida como RAIO, abordou vários jovens que estavam aglomerados na frente de uma casa, no final da Rua T-17, no bairro JK e durante a busca pessoal, os PM’s localizaram uma porção de Maconha.

Durante a abordagem, os militares observaram que um indivíduo espreitava toda a movimentação da polícia de dentro do quintal de uma casa vazia e ao se aproximar, o suspeito empreendeu fuga, entrando em um brejo.

Dentro da casa, os PMs’ localizaram uma sacola contendo cerca de 600 gramas de Maconha e uma balança digital.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Comando190