PM apreende quase 600 munições de fuzil e droga no setor 04, em Jaru

Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 8º Batalhão em Jaru, apreenderam no início da noite deste sábado (17), 546 munições de fuzil e porções de droga. A apreensão de grande monta se deu em decorrência da ação suspeita de um elemento que foi avistado pelos militares durante patrulhamento entre as Ruas, Osvaldo Cruz com João Batista.

O individuo que transitava a pé ao perceber a aproximação das viaturas iniciou uma fuga, saindo correndo em direção a Rua João Batista, sendo feito um acompanhamento a pé por vários policiais.

Durante a fuga o suspeito L.C.W, jogou algo por cima de um muro de uma residência, logo em seguida ao ver que seria alcançado tirou um aparelho celular do bolso e o quebrou.

Questionado as razões de sua fuga, o mesmo respondeu que estaria com receio, pois teria jogado por cima do muro munições de fuzil, diante desta informação os PMs fizeram buscas e localizaram caídas ao solo no quintal da residência as munições.

O suspeito que já conhecido das guarnições Policiais, disse a policia que um conhecido denominado como “gordo” teria deixado a ele cerca de 600 Munições de Fuzil, sendo 300 de Calibre 556 e 300 de Calibre 762, para ser guardado, e já teria passado 6 meses e ele não havia vindo buscar.

Diante disso ele contou que as munições estariam escondidas na residência de um amigo, em revista no local indicado foram encontradas o restante das munições e algumas porções de drogas.

Os dois acusados foram encaminhados a Unisp juntamente com os produtos apreendidos, para adoção das medidas cabíveis. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Jaruonline