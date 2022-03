PM é acionada em motel após cliente armado gritar por socorro

Adonecio L. R., 41, foi preso armado na manhã desta quarta-feira (09) após surtar dentro de um motel na Rua Fábia, bairro Teixeirão, região Leste da capital de Rondônia.

Os funcionários do motel acionaram a Polícia Militar informando que havia um cliente dentro de uma das suítes gritando por socorro dizendo que alguém estava tentando matá-lo.

Os policiais foram ao local e encontraram a porta da suíte fechada e o homem dentro gritando que estava sendo ameaçado de morte.

Os militares mandaram o acusado abrir a porta e sair com as mãos para cima. Ele obedeceu e estava com uma arma de fabricação caseira com cinco munições, sendo uma picotada (foi acionada, mas não disparou).

No quarto não havia ninguém além do acusado e os policiais verificaram que ele estava muito alucinado, possivelmente sob efeito de drogas.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes por crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Rondoniaovivo