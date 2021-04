PM é chamada após criança de cinco anos ir à casa de prostituição procurar pela mãe em Machadinho D’Oeste

Uma criança de cinco anos foi encontrada pela Polícia Militar (PM) em uma casa de prostituição no bairro Bom Futuro, em Machadinho D’Oeste (RO). O menino foi entregue ao Conselho Tutelar.

Segundo testemunhas, na madrugada do sábado (10) o menino chegou no local procurando pela mãe. A PM foi acionada e chegou na casa de prostituição por volta das 4h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança levou os policiais até onde mora, o local é próximo do estabelecimento. A porta da sala não tinha tranca e estava apenas encostada com um sofá. Ninguém foi encontrado na casa.

Os agentes iniciaram patrulhamento nas proximidades procurando pela mãe da criança, mas não a localizaram. Diante da situação o Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue para duas conselheiras.

A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz. O menino completa seis anos no próximo domingo (18).

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1