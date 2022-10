PM e PC apreendem droga e motocicleta na cidade de Cacoal

Na última sexta-feira, 28, por volta das 12 horas, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do 4º Batalhão, na cidade de Cacoal, em conjunto com a Polícia Civil, naquela cidade, segue no combate aos crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos, entre outros.

Os policiais obtiveram conhecimento de que na Rua Ijad Did, bairro Brizon, Cacoal/RO, seria um local suspeito de venda de drogas e receptação de produtos furtados. As pessoas que lá estavam escondiam uma motocicleta Bros furtada de Espigão do Oeste atrás do muro na residência. Além de cerca de 7kg de maconha.

Os policiais foram averiguar a denúncia sobre a motocicleta e quando se aproximaram da casa para falar com o morador, este percebeu a chegada da Polícia, correu para dentro da residência e jogou um volume pela janela caindo no quintal do vizinho que fica aos fundos de sua residência.

Os policiais foram verificar o que teria sido jogado e encontraram 12 tabletes de uma substância com odor e aparência idêntica à maconha, pesando aproximadamente 7.828kg.

Um morador da residência A. T. R., negou ser o proprietário da droga, bem como não quis dizer quem foi a pessoa que teria deixado a droga em sua casa. Diante do evidente estado de flagrante, a droga foi apreendida e juntamente com o suspeito foi entregue na Delegacia para providências julgadas pertinentes.

Fonte – Polícia Militar