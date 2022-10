PM elucida homicídio e prende adolescente que confessou ter matado mulher que foi localizada dentro de igarapé, em Ji-Paraná

Enquanto os Policiais Militares registravam a ocorrência sobre o cadáver que foi encontrado dentro de um igarapé, no bairro São Francisco, na manhã desta terça-feira, dia 18, moradores começaram a relatar sobre diversas suspeitas do que poderia ter acontecido.

Em uma das conversas, um morador afirmou que no último domingo, dia 16, havia acontecido um homicídio em um beco, entrando pela Rua Campo Grande, que da acesso ao córrego. A PM foi até ao local, mas não localizou ninguém na casa.

Continuando com as diligências, os militares foram até outra residência, localizada na Rua Dr. Fiel, ainda no bairro São Francisco, e conseguiram localizar um adolescente de 17 anos, que acabou confessando o crime. Segundo ele, o motivo foi porque a mulher, identificada apenas como “Ana”, havia furtado sua casa. Então, ele a matou usando uma corda.

