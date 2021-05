PM fecha ‘Boca de Fumo’ um pouco antes da sua inauguração em Ji-Paraná

Na tarde desta terça-feira, dia 04, a Polícia Militar acabou com mais um comércio de drogas, horas antes de sua inauguração. A apreensão de drogas aconteceu na Rua Petúnia, no bairro Greenpark, 1º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com a Polícia, uma Guarnição de Força Tática realizava patrulhamento no Bairro quando avistaram um suspeito sem camiseta na frente de uma casa vazia. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou se esconder dentro do imóvel abandonado.

Ele foi abordado e identificado como sendo Leandro Ferreira Teixeira. Em seu poder, os PM’s localizaram uma certa quantidade de Crack, que já estava fracionado e dois rádios comunicadores.

Durante a prisão, moradores da rua falaram aos PM’s que Leandro não residia naquele local e que ele estava pretendendo inaugurar uma boca de fumo naquela noite.

Leandro Ferreira tentou negar as acusações, mas não soube dizer o que estava fazendo limpando aquela residência.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a UNISP, onde o delegado de plantão o flagranteou pelo crime de Tráfico de Drogas. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Comando190