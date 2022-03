PM prende casal transportando 3 Kg de Maconha pelo Anel Viário de Ji-Paraná

Na manhã desta quarta-feira, dia 09, as Guarnições de Rádio Patrulha prenderam um casal que estava transportando Maconha de Ji-Paraná para Cacoal. De acordo com a Polícia, uma Guarnição de Rádio Patrulha passava pelo Anel Viário quando se depararam com um casal trafegando em uma motocicleta Honda Titan, de cor prata. Ao avistar a viatura, o piloto retornou rapidamente e tentou fugir do local, mas foi parado logo em seguida.

Dentro de uma mochila que a passageira carregava nas costas, os PM’s localizaram 3 tabletes de Maconha.

O piloto, identificado como Dionata Wesley Ruiz Domingues, falo que reside em Cacoal e foi contratado por um amigo para pegar a droga em Ji-Paraná. Segundo ele, sua companheira, identificada como Natalia Anselmo, sabia sobre o entorpecente.

