PM prende jovem com dinheiro falso escondido em casa

Na noite deste sábado, dia 19, a Polícia Militar, através de uma Guarnição de Força Tática prendeu um suspeito com quase R$ 2 mil reais em notas falsas de R$ 20 reais. A prisão aconteceu no bairro Nova Brasília.

De acordo com a PM, o jovem foi abordado na frente de sua casa, pois estava fumando um cigarro de Maconha. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo do suspeito e conversaram com seu pai.

Com o consentimento do proprietário da casa, os policiais fizeram uma busca pelo quarto do jovem e acabaram localizando as notas falsas e uma porção de maconha escondidos dentro de seu guarda-roupas. Diante do flagrante, Isaias Henrique Mendes Luiz, de 20 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

