PM prende perigoso fugitivo com munições 9mm em Ji-Paraná

No final da tarde deste sábado, dia 01, a Polícia Militar pôs fim a uma caçada que durou mais de 06 meses. O condenado da justiça que estava foragido desde outubro do ano passado, identificado como Cícero Soares da Silva, vulgo “Bilu, Polaquinho ou Lobo do Asfalto”, que ocupa um cargo de chefia na facção criminosa denominada CV (Comando Vermelho), foi preso escondido na casa de uma irmã, no bairro Primavera. Com ele, os PM’s localizaram munições de calibre 9mm e uma peruca.

De acordo com a Polícia, uma Guarnição de Força Tática realizava patrulhamento pela Avenida Amazonas, quando reconheceram o fugitivo saindo de uma casa, localizada no final de um beco. Ao receber ordem de parada, o criminoso iniciou uma fuga a pé por um brejo e se escondeu na casa de sua irmã.

O local foi cercado e o fugitivo recapturado. Ele não reagiu a prisão e foi conduzido para a UNISP.

A Polícia também informou que Cícero Soares da Silva possui uma extensa ficha criminal e estava foragido desde outubro do ano passado, quando rompeu a tornozeleira eletrônica durante uma troca de tiros com a PM. “Além dos crimes já condenados que somam mais de 10 anos de reclusão, o apenado deverá responder por mais três inquéritos que ele está sendo investigado, entre eles, duas tentativas de homicídios contra PM’s”, informou o comandante da Força Tática. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Comando190