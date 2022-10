PM-RO convoca 70% dos policiais para reforçar segurança nas eleições 2022

A Polícia Militar de Rondônia (PM-RO) iniciou, neste sábado (1°), uma operação que busca garantir a segurança e o andamento do primeiro turno das eleições 2022, marcado para acontecer neste domingo (2).

Segundo o Comando Geral da PM-RO, mais de 70% do efetivo da corporação da capital foi convocado para reforçar a segurança principalmente no interior.

Logo pela manhã, centenas de policiais militares se reuniram no pátio do quartel da PM em Porto Velho e embarcaram para municípios que terão reforço na segurança, como Cacoal, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Guajará-Mirim e Buritis.

Segundo a PM, esses destinos foram pré-definidos anteriormente e a ação faz parte do planejamento da PM-RO para a Operação Eleições 2022.

Operação Eleição 2022: policiais militares são enviados para cidades do interior — Foto: PM-RO/Divulgação

Além de manter a ordem pública, os policiais militares vão garantir o direito ao voto do cidadão, “bem como, se necessário for, agir de forma repressiva em casos de crimes eleitorais”.

Monitoramento via Centro de Operações

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), para este domingo foi montado um Centro Integrado de Comando e Controle, dentro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para garantir mais segurança e proteção nas eleições.

Durante todo o dia, policiais Militares, Civis, Bombeiros e Polícia Técnico-Científica estão em cartórios eleitorais, locais de votação e apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte para garantir a segurança e andamento das eleições.

O Centro Integrado vai divulgar boletins em Rondônia, a cada três horas, mostrando quantos crimes foram registrados, como boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compras de votos, entre outros.

A Operação também vai acompanhar manifestações violentas, bloqueio de vias, rixas, ameaças e atentados, temporais ou alagamentos e quedas de energias em locais de votação e de apuração dos votos.

