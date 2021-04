Polícia apreende quase 100 quilos de drogas em três meses na região do Vale do Jamari

De janeiro a março deste ano, a Polícia Militar (PM) desarticulou 24 pontos de vendas de drogas e apreendeu quase 100 quilos de entorpecentes na região do Vale do Jamari em Rondônia. De acordo com a PM, a média é de uma apreensão de entorpecentes a cada três dias.

Conforme a polícia, durante o 1º trimestre de 2021, foram registradas mais de dez ocorrências envolvendo posse e porte de drogas para consumo próprio. Além disso, mais de 98 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação, sendo que a maior parte foi apreendida em Ariquemes (RO).

A ação é feita de forma integrada da PM com as equipes de Radiopatrulha, Força Tática, Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Canil. Além disso, muitas denúncias são feitas por moradores que auxiliam nas descobertas de pontos de vendas de drogas.

A área de atuação das ações contra o tráfico de drogas na região Vale do Jamari é feita nos municípios de Alto Paraíso, Ariquemes e Bom Futuro (distrito de Ariquemes), Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1