Polícia Civil de RO está entre as quatro do país em elucidações de homicídios

O levantamento inédito realizado pelo Instituto Sou da Paz mostrou o indicador de esclarecimento de assassinatos avançou nos últimos anos, com disparidade entre Estados.

A pesquisa apontou destaque para a PCRO, ocupando a quarta colocação. A taxa de resolução crimes dolosos contra a vida em nossa Instituição é o 74% dos casos de homicídio no estado.

A eficácia do trabalho realizado pelos policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra Vida (homicídios) da capital e interior, bem como das unidades policiais em todo estado foi reconhecida na pesquisa.

Segundo a pesquisa, o líder Mato Grosso do Sul (89%) é seguido por Santa Catarina, com 83%, Distrito Federal, 81%, e Rondônia, 74% de resolução. Só esses quatro Estados aparecem com alta eficácia de esclarecimento. Outros oito Estados são classificados como tendo média eficácia (entre 66% e 33% de esclarecimento), enquanto outros cinco estão abaixo de 33%, o que os coloca em posição de baixa eficácia.

A pesquisa leva em consideração assassinatos cometidos em 2018 (ano em que foram registrados mais de 48 mil homicídios dolosos) que tenham sido resolvidos com apresentação de denúncia no mesmo ano ou até o fim de 2019.

O indicador nacional que aponta 44% de resolução de casos deixa o Brasil abaixo da média mundial, que é de 63%, segundo dados reunidos em 72 países. A porcentagem brasileira, no entanto, é compatível com a média de 18 países das Américas (região do mundo onde menos se esclarece assassinatos), que é de 43%. Na Europa, o indicador é de 92%.

Para o delegado geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, a missão da Polícia Civil é dar resposta rápida aos familiares e à sociedade nos crimes contra a vida.

“Temos indicadores de solução de homicídios que nos aproximam ao de países desenvolvidos. Isso se deve ao material humano, nossos policiais não tem dia nem hora pra trabalhar.”

Fonte: Rondoniaovivo