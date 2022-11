Polícia Civil elucida crime e prende homicida confesso, em Ji-Paraná

Após o homicídio que aconteceu no último dia 21, na Avenida Mato Grosso, no bairro Dom Bosco, onde um homem foi morto com uma facada na barriga e depois o corpo foi jogado dentro de um córrego, a Delegacia de Homicídios de Ji-Paraná, comandada pelo Delegado Dr. Luís Carlos Hora, iniciou as investigações e, em menos de 15 dias, conseguiu elucidar mais um homicídio. (CLIQUE AQUI E RELEMBRE O CRIME)

Durante as investigações, os Policiais chegaram até ao principal suspeito, identificado como Osna Araújo de Souza, apenado que está no regime “Aberto”. Ao ser preso, Osna confessou o crime e disse que matou porque estava recebendo ameaças de morte da vítima, identificada como Delaias Soares Xavier.

Segundo as declarações de Osna, vive maritalmente com a ex-esposa de Delaias e ele não admitia o relacionamento. Logo que Delaias saiu da cadeia, foi até sua casa e fez diversas ameaças de morte.

Neste momento, eles começaram uma briga e Osna acabou esfaqueando seu desafeto.

Osna foi preso no dia 30/09, trafegando em uma motocicleta furtada. Além desta passagem, há diversas ocorrências registradas em seu desfavor, entre elas, Violência Doméstica.

