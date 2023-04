Polícia do Canadá investiga roubo de carga de ouro avaliada em US$ 14,8 milhões de aeroporto

A polícia do Canadá está investigando o roubo de uma carga de ouro avaliada em US$ 14,8 milhões (mais de R$ 75 milhões) do Aeroporto Internacional Pearson de Toronto. O crime aconteceu na segunda-feira (17). Além da carga de ouro, outros objetos valiosos também foram roubados.

Em uma entrevista coletiva, a polícia canadense relatou que a carga foi dada como desaparecida depois de chegar em um avião, na noite de segunda-feira.

Depois que a aeronave pousou no aeroporto, a carga foi descarregada e levada para um armazém do terminal, onde deveria passar por um procedimento de praxe. No entanto, o ouro e os demais objetos não foram mais vistos.

“Após sua chegada, esta carga de alto valor foi removida por meios ilegais do armazém”, disse o inspetor de polícia Stephen Duivesteyn.

A origem da aeronave e o destino final da carga não foram revelados pela polícia.

