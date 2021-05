Polícia encontra mais de 100 quilos de maconha em caminhão em Ariquemes

Mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ariquemes (RO), durante fiscalização na BR-364, nesta sexta-feira (30).

A maconha era transportada dentro de um freezer em um caminhão. Após ser abordado, o motorista disse aos policiais que começou a viagem em Rio Branco (AC) e entregaria o carregamento em uma cidade no interior do estado do Paraná.

No total, 104,58 quilos foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição.

PRF apreende mais de 100 Kg de maconha em Ariquemes — Foto: Jefferson Sanches

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1