Polícia Federal participa de operação nos EUA de combate a tráfico de animais brasileiros ameaçados de extinção

A Polícia Federal (PF) participou, nesta quinta-feira (22), de uma operação nos Estados Unidos contra o tráfico internacional de peixes silvestres brasileiros. Foram cumpridos mandados nos estados de Maryland, Iowa e Los Angeles.

Na casa de um dos alvos da operação, em Maryland, a polícia encontrou 200 tanques de peixes killifish – espécie ameaçada de extinção – mortos em aquários, além de centenas de ovos, conhecidos por resistirem a ambientes extremos e longos períodos de desidratação.

A PF acredita que muitos desses animais foram capturados em áreas públicas brasileiras. Os ovos e os peixes eram anunciados e vendidos pela Internet e entregues via correio. Segundo a Polícia Federal, os investigadores identificaram uma rede global de 84 suspeitos, em 24 países.

A corporação informou que, além da prática de ameaçar espécies que correm risco de extinção, o método de contrabando utilizado pelos suspeitos apresenta risco à saúde humana. As remessas de ovos e de peixes vivos eram contrabandeadas em condições deploráveis e são uma via potencial de transmissão de doenças, segundo os investigadores.

Ovos de animais silvestres eram enviados pelo correio, diz PF — Foto: Polícia Federal/Divulgação

O esquema

As operações desta quinta nos EUA são desdobramento de investigações realizadas no Brasil, e em cooperação com autoridades europeias.

Em 2019, a Polícia Federal identificou um biólogo – servidor público lotado no Aquário da Fundação de Parques Municipais e Zoobotância de Belo Horizonte – suspeito de enviar ilegalmente, para o exterior, ovos killifish.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1