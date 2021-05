Polícia Militar apreende entorpecentes e suspeitos por tráfico de drogas em Vilhena

A Polícia Militar de Rondônia, por meio de Policiais Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu dois suspeitos de comercializarem entorpecentes no município de Vilhena-RO, no último dia 23.

Durante patrulhamento nos bairros da cidade, uma guarnição obteve informações de que em um comércio de bebidas ocorria intensa movimentação de usuários de entorpecentes, sendo inclusive constantes as circulações de motocicletas e automóveis, o que deixou os vizinhos receosos e assustados.

Diante da denúncia, os policiais militares intensificaram o patrulhamento nas proximidades, visualizaram um indivíduo sair pela porta do bar, que ao avistar a viatura, adentrou rapidamente e arremessou algo atrás do balcão do estabelecimento, momento este que foi realizada uma abordagem no local.

Um dos suspeitos declarou que eram realizadas vendas tanto de maconha como de crack no local. Nas buscas realizadas foram apreendidos 90 gramas de substância aparentando ser pasta base cocaína, dois gramas de substância aparentando ser maconha, uma faca, dois celulares, um relógio, uma pulseira, uma corrente e R$ 574 em espécie.

No estabelecimento, foi localizado outro indivíduo, que se identificou como proprietário do bar, disse que o local não possuía um alvará de funcionamento e que estava ciente da comercialização de entorpecentes no local.

Segundo um dos suspeitos, as substâncias encontradas no local eram oriundas do município de Cerejeiras, e as vendas já tinham rendido o suficiente para alugar um apartamento e comprar diversos eletrodomésticos.

Diante dos fatos, foi dada voz prisão aos suspeitos, sendo apresentados na UNISP, juntamente com material apreendido.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Alertarondonia