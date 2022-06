Polícia Militar fará concursos públicos oferecendo 1052 vagas em dois editais

x

As oportunidades são ofertadas para os seguintes cargos, de acordo com cada edital:

Edital nº 02/2022: 30 vagas para Soldado Auxiliar de Saúde da PMES (QPMP-S), nas áreas de Técnico em Farmácia (3); Técnico em Laboratório (3); Técnico em Saúde Bucal (12); Técnico em Enfermagem (10) e Técnico em Veterinária (2).

Edital nº 03/2023: 22 vagas para Soldado Músico (QPMP-M) nos instrumentos musicais de Flautim em Dó (2); Clarineta em Si bemol (8); Saxofone Tenor em Si bemol (2); Trompa em Fá (2); Trompete em Si bemol (2); Trombone de Vara em Si bemol (1); Bombardino em Si bemol (2); Tuba em Si bemol (2) e Percussão (1).

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato possua ensino médio completo e técnico; tenha altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m, para homens, e de 1,60m para mulheres; tenha idade entre 18 e 28 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

É importante enfatizar que algumas das vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

A remuneração é de R$ 1.505,96, enquanto aluno, e de R$ 3.735,79 para o cargo de Soldado, além de auxílio alimentação no valor de R$ 300,00.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever do dia 7 de junho de 2022 até às 23h59 do dia 7 de julho de 2022 (horário de Brasília/DF), pelo site do Instituto AOCP, com taxa de R$ 74,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita até às 23h59min do dia 9 de junho de 2022.

A classificação dos candidatos será feita por meio das seguintes etapas:

Exame intelectual (provas objetiva e de redação), previstas para serem aplicadas no dia 21 de agosto de 2022, tendo como conteúdo programático questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia, história, conhecimentos básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde, conhecimentos específicos, além de prova de redação;

Entrega de documentação;

Teste de aptidão física;

Avaliação psicológica;

Prova prática de música, apenas para o cargo de Soldado Músico;

Investigação social;

Exames de saúde;

Classificação final para o Curso de formação;

Entrega da documentação para fins de Matrícula;

Realização do Curso de Formação de Soldados.

Vale ressaltar que, após a conclusão do Curso de Formação com aproveitamento, os alunos serão promovidos ao cargo de Soldado, de acordo com a área ofertada em cada edital, e, posteriormente, classificados e distribuídos nas Unidades Operacionais, Diretoria de Saúde e Corpo Musical da PMES, em qualquer localidade do estado do Espírito Santo.

Vigência

O prazo de validade deste Concurso será de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Fonte: Assessoria