Polícia Militar registra o 4º homicídio do ano em Ji-Paraná

O 4º homicídio ocorrido na cidade de Ji-Paraná, em menos de 08 dias, aconteceu no Final da Rua Rio Negro, no bairro Jardim Presidencial. De acordo com a polícia, vizinhos ligaram para o 190 e informaram que ouviram vários disparos de arma de fogo.

As Guarnições de Rádio Patrulha foram até ao local e localizaram o corpo de um homem, identificado como Geandro Henrique da Silva, de 28 anos, caído em meio a um matagal, nos fundos de uma casa. A Perícia Técnica também compareceu no local e constatou duas perfurações pelo corpo da vítima, sendo um no peito e o outro no pescoço.

O lugar em que o corpo foi encontrado é conhecido por ser um local muito frequentado por usuários de drogas.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190