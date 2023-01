Policial militar é morto a tiros dentro de caminhonete em Porto Velho

O Cabo da Polícia Militar (PM) Elder Neves de Oliveira, de 36 anos, foi morto com tiros de arma fogo na madrugada desta quarta-feira (18), em Porto Velho. A vítima foi atingida com dois tiros na região da cabeça. O suspeito do crime foi preso e é outro policial.

De acordo com testemunhas, os dois policiais estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar. Em determinado momento, as testemunhas ouviram dois tiros de arma de fogo.

Após isso, os populares viram Elder Neves dirigindo uma caminhonete. Segundo informações preliminares, ele já havia sido atingido pelos tiros.

Machucado, a vítima, que estava sob o volante, bateu em um carro que estava estacionado. Ele subiu com a caminhonete na calçada e foi parado pelo obstáculo. O policial estava inconsciente, mas ainda estava com o pé no acelerador do veículo, o que fez a roda ficasse em movimento até o pneu estourar.

Após levar tiros na região da cabeça Cabo da PM Elder Neves de Oliveira, dirigiu a caminhonete. — Foto: Elaine Santos/ Rede Amazônica



Com a chegada da polícia no local, foi averiguado que um homem em situação de rua, que passava pela região, se aproximou para olhar e mexeu na cena do crime.

Conforme apuração feita pela equipe de reportagem da Rede Amazônica, outro policial é o suspeito de ter atirado. Na manhã desta quarta-feira (18), as testemunhas do crime já estão sendo ouvidas na 2ª Delegacia de Homicídios pela equipe de investigação.

A PM publicou uma nota de pesar, se solidarizando com os familiares e amigos de Elder Neves de Oliveira e se colocando à disposição das investigações.

Cabo da PM Elder Neves de Oliveira foi morto com tiros de arma fogo — Foto: PM/Divulgação

