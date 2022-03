Polinter deflagra operação com o objetivo de prender 50 foragidos

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Polícia Interestadual – Polinter, deflagrou na manhã desta sexta-feira(25) uma operação para encontrar pessoas foragidas da Justiça.

A ação denominada Alcatraz contou com efetivo de 200 policiais que cumpriram 50 mandados de prisão na capital rondoniense.

Os alvos da operação foram condenados por diversos crimes como homicídios, feminicídios e outros.

“Um condenado que não cumpre sua pena, além de demonstrar a ineficiência do estado, traz a sensação de injustiça às vítimas ou familiares, neste sentido a Polícia Civil não poupará esforços para trazer a luz da justiça estes criminosos, fazendo com que eles sejam responsabilizados por seus atos!” afirmou o delegado Paulo Kakionis, Diretor do Departamento de Polícia do Interior e coordenador da operação.

Fonte: Rondoniaovivo