Ponte é arrastada pela força das águas em Campo Novo de Rondônia

Uma ponte caiu e foi arrastada pela força das águas das enchentes em Campo Novo de Rondônia (RO). A ponte estava localizada na BR 421, Km 112. Imagens mostram a parte da estrutura que sobrou danificada.

Campo Novo de Rondônia está localizado no Vale do Jamari, próximo aos municípios de Ariquemes e Monte Negro. Essas cidades sofrem com a cheia de rios.

Só em Ariquemes, por causa das chuvas na madrugada desta terça-feira (22), o nível do Rio Jamari voltou a subir e ficou acima dos 11 metros durante o dia, ou seja, dois metros acima da cota de alerta. De acordo com a Defesa Civil, 10 casas já foram atingidas no bairro Mutirão.

Tráfego na região

Nesta terça (22) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que encaminhou equipes para verificar a interrupção do fluxo de trânsito, na BR-421, em Campo Novo. Segundo a corporação, não há municípios isolados por causa da queda da ponte e já que existem outras rotas de ligação entre as cidades daquela região.

A PRF também informou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi acionado e iniciará as intervenções necessárias.

Abaixo, veja fotos do local:

G1