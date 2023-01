Populares encontram corpo de idoso caído em igarapé, no bairro Dom Bosco, em Ji-Paraná

Na tarde deste domingo, dia 15, moradores do bairro Casa Preta localizaram o corpo de um idoso caído dentro do igarapé Dois de Abril. Ao lado do corpo, havia uma bicicleta. Segundo a polícia, possivelmente o idoso passou mal e acabou caindo no igarapé, causando traumatismo craniano.

A Perícia Técnica foi acionada e após realizar os trabalhos de praxe, liberou o corpo para funerária de plantão. A vítima foi identificada como sendo João Pereira da Silva, de 67 anos de idade.

Comando190