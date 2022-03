Por falta de transporte escolar cerca de 3 mil alunos de Cacoal estão sem acesso às aulas presenciais

Alunos da zona rural de Cacoal (RO) estão perdendo aulas presenciais por falta de transporte escolar. Mais de 3 mil estudantes dependem dessa locomoção e foram prejudicados.

O problema acontece, pois as quatro empresas que venceram a licitação e são responsáveis pelo transporte escolar tiveram lotes de ônibus reprovados nas vistorias por falta de itens básicos de segurança.

A reprovação dos ônibus na vistoria causou atraso no cronograma escolar do Município já que as aulas que deveriam ter começado na última segunda-feira (14) tiveram de ser adiadas.

Segundo o secretário municipal de educação, Gildeon Alves, são necessários mais de 90 ônibus para atender a demanda de estudantes da área urbana e rural do município. Como uma medida emergencial, a prefeitura diz que vai disponibilizar na próxima segunda-feira uma frota própria para cobrir essas regiões.

Com isso, as aulas vão retornar gradativamente. A previsão é que até a próxima quarta-feira (23) todos os alunos retornarão ao ensino presencial.

G1