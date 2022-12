Por questão de segurança, acesso à Praça dos Três Poderes na posse de Lula será limitado a 30 mil pessoas, diz GDF

x

O governo do Distrito Federal informou nesta quinta-feira (29) que, por questão de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes ficará limitado a 30 mil pessoas no domingo (1º), dia da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, o horário limite para acessar a praça será 12h30.

Autoridades do governo distrital e da Polícia Federal deram uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (28) para detalhar o esquema de segurança.

“A ideia é tranquilizar a todos. Contamos que ocorra tudo bem, mas estamos preparados para qualquer fato que venha a acontecer. O GDF está empenhado na organização dessa festa”, afirmou Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil.

Pontos de revista

Também de acordo com o governo do Distrito Federal, haverá pontos de revista em diversas estações na Esplanada.

Por isso, a orientação é que o público chegue com antecedência, para evitar a formação de filas. Não será permitida a entrada com objetos como: arma branca ou de fogo, mastro de bandeira, estilete, álcool líquido, laser.

A entrada na Praça dos Três Poderes, que fica em frente ao Palácio do Planalto, será permitida até 12h30 e ficará limitada a 30 mil pessoas.

“As pessoas que queiram ingressar ao evento devem se antecipar, porque haverá linhas de revistas. O acesso será apenas pela via N1. No começo já teremos uma linha de revista. As pessoas que queiram ingressar na Praça dos Três Poderes, deverão fazê-lo até as 12h30. Depois disso, vamos encerrar o acesso. Além disso, vamos limitar o número de pessoas [na praça]”, disse o secretário de Segurança, Júlio Danilo.

Base para os agentes

A Esplanada dos Ministérios terá uma “cidade da segurança” no dia da posse

De acordo com o governo do Distrito Federal, a estrutura servirá para dar agilidade aos atendimentos de eventuais ocorrências e à prestação de serviços durante o evento.

A “cidade da segurança” vai funcionar nas proximidades do Museu da República. O local fica perto da Catedral de Brasília, onde começará o trajeto de Lula rumo ao Congresso e ao Palácio do Planalto.

A estrutura vai servir de base para os agentes de diversas forças policiais que vão atuar na Esplanada no domingo. O local vai contar também com postos de atendimento médico.

G1