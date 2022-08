Portaria determina que clubes profissionais de Rondônia tenham equipes femininas nas competições

A Federação Rondoniense de Futebol (FFER) divulgou uma portaria que obriga os clubes profissionais de Rondônia a participarem de competições de base e femininas. Esta medida segue a portaria publicada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que alertou seus filiados sobre a obrigação.

A portaria 04 /2022 da FFER diz que, conforme a previsão estatutária, todos os clubes profissionais devem confirmar a participação em pelo menos uma competição de base, seguindo o calendário rondoniense de futebol.

Caso algum time de futebol não siga as obrigações, a FFER vai estipular sanções e, dependendo do caso, será avaliada o desligamento do clube à entidade.

A Federação ainda cita na portaria que os clubes não devem terceirizar a formação de planteis. O elenco deve ser formado pelo clube e, em caso de descumprimento da ordem, a equipe pode ser impedida de competir.

“Essa prática foge completamente do objetivo, uma vez que tais competições visam, principalmente, a evolução das categorias de base, bem como do futebol feminino, aproveitando ao máximo atletas formados nas categorias inferiores dos nossos filiados”, declarou o presidente da FFER, Heitor Costa.

