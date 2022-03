Porto Velho começa a vacinar pessoas acima de 80 anos com a 4ª dose

A 4ª dose da vacina contra a covid-19 está disponível para a população a partir de 80 anos nas unidades básicas de saúde do município e no Porto Velho Shopping. Este é um dos grupos que apresenta melhor cobertura vacinal, com 85% já contemplados com a 3ª dose.

Ao anunciar esta etapa da campanha de imunização contra o coronavírus, a secretária municipal de saúde Eliana Pasini enfatizou que é um grupo pequeno, composto por 3,7 mil idosos.

“O grupo das pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos já está recebendo a 4ª dose desde o início deste mês”, lembra.

A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) é oferecer as vacinas em todas as unidades de saúde para que a população tenha facilidade no deslocamento. Além disso, o Porto Velho Shopping, por ser um local de grande movimentação de pessoas, mantém um ponto de vacinação que funciona das 14h às 19h, de segunda-feira a sábado.

A segunda dose de reforço deve ser aplicada, segundo o Ministério da Saúde, preferencialmente com doses da Pfizer. Na ausência do imunizante, poderá se aplicar as vacinas da Janssen e Astrazeneca, com intervalo de quatro meses após a primeira dose de reforço.

Esta é a maior campanha de imunização já realizada no país e o município de Porto Velho contribuiu com mais de 833 mil doses aplicadas de imunizantes. “É importante que a população complete o ciclo vacinal com as doses de reforço”, recomenda Elizeth Gomes, gerente de imunização da Semusa.

Também está em andamento a vacinação para crianças entre cinco e 11 anos, que ocorre tanto nas unidades de saúde e Porto Velho Shopping quanto em estabelecimentos municipais de ensino.

