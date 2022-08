Porto Velho disponibiliza linhas de ônibus para o espetáculo ‘O homem de Nazaré’

A prefeitura de Porto Velho deve disponibilizar duas linhas de ônibus para facilitar a ida de espectadores no espetáculo ‘O homem de Nazaré’. O evento está previsto para acontecer nos dias 2 e 3 de setembro, na cidade cenográfica Jerusalém da Amazônia, em Porto Velho.

As linhas vão estar com o mesmo valor das demais, sendo cobrado R$ 4,05 por passagem. Além disso, para facilitar o acesso, estarão aceitando o cartão ComCard.

A cidade cenográfica fica na BR-364, sentido Candeias do Jamari (RO). Por isso, os ônibus iniciarão o percurso às 18h, com ponto de saída na praça Marechal Rondon, no centro da capital.

O percurso de ida será feito das 18h às 20h, enquanto as viagens de volta serão das 22h às 23h. Os ônibus farão integração com todas as linhas que circulam em Porto Velho.

O evento esteve suspenso pelos últimos dois anos devido a pandemia de Covid-19, por esse motivo a expectativa é alta para a apresentação.

G1