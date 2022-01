Porto Velho faz 107 anos de instalação sendo ponto estratégico na região Norte

Composta por brasileiros de todas as regiões Brasil, Porto Velho experimenta um desenvolvimento econômico e cultural em franca expansão. A cidade é hoje um ponto estratégico da hidrovia do rio Madeira, uma das mais importantes do Brasil, por onde passa cerca de 70% de toda riqueza produzida em Rondônia, pelo Oceano Pacífico, em direção a outros países.

Estrada de Ferro Madeira Mamoré marca o início de Porto Velho

AVANÇOS

Ao destacar a importância da data e parabenizar a cidade, o prefeito Hildon Chaves fala das muitas fases que Porto Velho passou até chegar ao estágio atual, com o empenho da população, dos servidores do município, bancada federal, estadual e municipal.

“Porto Velho vive um momento de euforia, de muita felicidade e de muitas realizações. Um exemplo é o recorde de 250 quilômetros de ruas asfaltadas em nosso primeiro mandato. E mais de 120 quilômetros no primeiro ano da segunda gestão, entre recapeamento e asfalto novo”, explica.

Além da infraestrutura, o município também experimenta investimentos em seus distritos e áreas prioritárias. “Implementamos melhorias em todos os distritos e reformas nas escolas e unidades de saúde, entre outros avanços. Porto Velho, hoje, é uma cidade mais limpa, mais humana, mais iluminada, mais humanizada, é uma cidade que entrega cidadania e respeito a todos os porto-velhenses”, afirma.

Dante Fonseca, professor e historiador

DEPOIMENTO

Filho de ferroviário, Lord Jesus Brown, de 73 anos, trabalha no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) desde 1972. Ele fala com orgulho desse importante patrimônio histórico e do amor que sente pela cidade e pela lendária ferrovia.

Conta que o pai dele, Lord Aynold Brown, natural da colônia inglesa de Granada (atual Barbados), chegou em 1901 para trabalhar na construção da EFMM. Posteriormente, atuou como telegrafista e também ajudava a abastecer as locomotivas na estação construída no distrito de Abunã, onde Lord Brown nasceu.

“Quando a gente mudou para a cidade, Porto Velho ainda era muito pequena e terminava na rua Joaquim Nabuco. Tinha muitas carroças. Tudo era precário. E, hoje, vemos o resgate do nosso patrimônio, através da Prefeitura”, afirma.

HISTÓRIA

Conforme relata o professor e historiador Dante Fonseca, o município de Porto Velho foi criado no dia 2 de outubro de 1914, pelo então governador do Amazonas, Jonathas Pedrosa, já que fazia parte do município amazonense de Humaitá.

Em 24 de janeiro do ano seguinte (1915) foi realizada a instalação do município, tendo como primeiro prefeito o major do Exército Brasileiro, Fernando Guapindaia. “A solenidade de instalação aconteceu às 9h, na residência do Intendente Manoel Félix de Campos, localizada no que hoje é a rua Barão do Rio Branco”, disse.

